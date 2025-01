Latinatoday.it - Roma-Latina e Cisterna-Valmontone: “Opere inutili e da fermare”

Leggi su Latinatoday.it

C’è stata due giorni fa in Regione la seduta della commissione Lavori Pubblici e infrastrutture presieduta dal conigliere pontino Cosmo Mitrano, per far il punto della situazione riguardo all’autostradae alla bretella. Centrale l’audizione del commissario di.