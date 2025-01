Roma key box | scattano le multe da 400 euro

Leggi su Funweek.it

È guerra aperta alle key box a. Dopo anni di tolleranza, il Comune diha deciso di passare al contrattacco contro le odiate scatoline contenenti le chiavi degli appartamenti in affitto per turisti, che proliferano nel centro storico, deturpando il decoro urbano e creando problemi di sicurezza.Leggi anche : —stradali da record: ecco quanto ha incassato il Comune in un anno >>Una task force composta da agenti della polizia locale e tecnici comunali è al lavoro per rimuovere le key box abusive, apposte su muri, pali, panchine e altri spazi pubblici. L’operazione, iniziata nel quartiere Monti, prevede la rimozione di circa 200 key box a settimana.I responsabili delle key box rimosse saranno sanzionati conda 400. Nei casi in cui non sia possibile individuare il responsabile, la multa sarà invece indirizzata all’amministratore di condominio.