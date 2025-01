Sololaroma.it - Roma-Eintracht Francoforte 1-0 LIVE: finisce il primo tempo, caos sugli spalti

Leggi su Sololaroma.it

Tutto pronto allo Stadio Olimpico per, nell’ultima e determinante giornata del maxi girone di Europa League. Fischio d’inizio alle 21:00, come su tutti gli altri campi, in un match decisivo per scoprire se i ragazzi di Ranieri saranno in grado di blindare la qualificazione al play-off della competizione. Giallorossi al 21° posto con 9 punti, e serve dunque una vittoria per scongiurare brutte sorprese; tedeschi in 2ª posizione a 16 e già matematicamente qualificati agli ottavi di finale. Segui la direttadella gara su SoloLa.it.11 minuti fa30 Gennaio 2025 21:51 21:51Verso la fine deltifosi dellae dell’hanno iniziato a lanciarsi oggetti, fumogeni e tanto altro ancora. A riportare la calma ci ha pensato la sicurezza.