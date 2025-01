Lidentita.it - Rischio imminente per 3 milioni nella Terra dei Fuochi, la condanna di Strasburgo: 2 anni all’Italia per risolvere l’emergenza

Leggi su Lidentita.it

per la vita di circa 3di italiani: la Corte europea dei diritti umani hato l’Italia per non aver protetto la vita i residenti nell’area della cosiddettadeidel Casertano, non avendo agito contro l’inmento illegale di rifiuti tossici.sentenza – che è definitiva – si afferma che .per 3dei, ladi: 2perL'Identità.