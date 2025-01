Ilfogliettone.it - Rimpatrio di Almasri, Meloni e ministri affidano la difesa a Giulia Bongiorno

In una mossa che sottolinea la compattezza dell’esecutivo, la presidente del Consiglio, Giorgia, insieme aidell’Interno Matteo Piantedosi, della Giustizia Carlo Nordio, e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti Alfredo Mantovano, hanno deciso di nominare l’avvocatocome loro unico legale. Questo è quanto emerge da fonti di Palazzo Chigi, che spiegano come tale decisione rappresenti “una scelta che sottolinea la compattezza del governo anche nell’esercizio dei propri diritti di”., senatrice della Lega e presidente della commissione Giustizia al Senato, è nota per aver difeso il vicepremier Matteo Salvini nel processo Open Arms a Palermo, ottenendo l’assoluzione dell’ex ministro dell’Interno lo scorso 20 dicembre.