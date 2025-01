Lidentita.it - Rilasciata la soldatessa Agam Berger, torna in Israele

Leggi su Lidentita.it

è statada Hamas. Laisraeliana è stata liberata e consegnata alla Croce Rossa nell’area del corridoio di Netzarim. La notizia è stata resa ufficiale da un portavoce dell’Idf, le forze armate di, e secondo quanto riporta The Times of Israel, la donna sarà trasferita in una struttura militare che .lainL'Identità.