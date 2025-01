Ilpescara.it - Ricostruzione post-sisma 2016, "Stanziate ulteriori risorse per l'Abruzzo. Tra i comuni c'è anche Farindola"

Leggi su Ilpescara.it

: per l've ne sono di più, in base a quanto riferito dai parlamentatri di Fratelli d'Italia. "Accogliamo con favore l'intesa raggiunta dalla Cabina di coordinamento delsull’aumento del contributo parametrico per laprivata e di altre maggiorazioni.