Leggo.it - Ragazza di 16 anni incinta partorisce sul balcone: il neonato morto in un secchio. «Lei urlava e chiedeva aiuto»

Leggi su Leggo.it

Dramma in un paesino dell'hinterland di Milano dove unadi 16, la notte scorsa, ha partorito in casa: ilè stato trovato in unsul, avvolto in un.