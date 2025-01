Ilrestodelcarlino.it - Quasi 9mila euro per un robot chirurgico

Il grande cuore della Bassa non finisce mai di sorprendere e diventa testimonianza concreta di gesti di solidarietà. Così è stato anche sabato scorso quando ben 480 persone sono accorse alla palestra di Medolla per la cena di raccolta di fondi promossa dalla locale società del Menecò, unitamente a Lions Club, Rotary Club e Amo di Mirandola, che prima di Natale avevano lanciato l’iniziativa ’Insieme per la salute’ per dotare l’ospedale di Mirandola di un innovativodel valore di 140mila, destinato al reparto di Ortopedia dell’Ospedale Santa Maria Bianca. Durante la serata sono stati raccolti 8.655. Vivace e numerosa la partecipazione alla serata che ha goduto del patrocinio del Comune di Medolla. "L’iniziativa, promossa da alcune realtà associative del territorio – ha commentato il sindaco Alberto Calciolari – rappresenta un importante segnale di attenzione a favore dell’Ospedale di Mirandola, che serve un bacino di circa 90 mila abitanti.