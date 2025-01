Fanpage.it - Quante persone hanno aderito allo sciopero generale e chi ha ragione tra governo Meloni e sindacati

Secondo Cgil e Uil, lodi ieri ha avuto un'adesione di "oltre il 70%". Ilha replicato con i numeri del pubblico impiego, appena il 6%. Non ci sono dati per dare definitivamenteo torto ai, ma bisogna ricordare che i dati delsono provvisori e riguardano una minoranza dei dipendenti in Italia.