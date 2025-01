Prosegue la stagione teatrale sangiovannese conMaria Amelia Monti

Lanazione.it - Prosegue la stagione teatrale sangiovannese con...Maria Amelia Monti

Arezzo, 30 gennaio 2025 – Lunedì prossimo al teatro Masaccio di San Giovanni arriva sul palco Mariacon lo spettacolo “Strappo alla regola”, scritto e diretto da Edoardo Erba. Siamo in un cinema e sullo schermo proiettano un film dell’orrore. Orietta, un personaggio secondario del film, sta per essere raggiunta da un misterioso assassino, ma riesce inaspettatamente a sfuggirgli uscendo da uno strappo dello schermo, si ritrova così nella sala cinematografica deserta dove incontra Moira, la maschera del cinema. Tra le due donne si innesca un dialogo divertente e a tratti surreale, Moira cerca di convincere Orietta a ritornare nel film e l’altra invece determinata a rimanere dov’è cerca di convincere Moira a cambiare il suo destino e a trovare “lo strappo” per cambiare la sua vita.