Ilgiornale.it - Prelievi a domicilio con siringhe del reparto: indagati dieci infermieri del Policlinico

Materiale sottratto ai reparti, prestazioni in nero e pagamenti non dovuti dai pazienti. La Guardia di Finanza ha scoperchiato a Bari una rete trae medici che chiedevano "regali" e "caffè" in cambio di prestazioni. L'accusa è di peculato