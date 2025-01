Lapresse.it - Portogallo, le strade allagate dall’acqua a Furadouro: il video

Le tempeste Herminia e Ivo hanno portato piogge intense e venti potenti mettendo in allerta diverse regioni del nord e del centro del. Nelle immagini girate da un abitante di, appassionato di fotografia, il momento in cui le onde allagano una delleprincipali della cittadina. Non sono stati segnalati danni gravi.