Game-experience.it - PlayStation, Sony conferma che i temi dedicati al 30° anniversario verranno rimossi a breve, ma torneranno in futuro

Leggi su Game-experience.it

ha annunciato che ial 30°di, ispirati a PS1, PS2, PS3 e PS4,da PS5 a partire da domani, di conseguenza durante la giornata del 31 Gennaio 2025. Tuttavia, i fan non dovranno preoccuparsi: l’azienda hato che“nei prossimi mesi”, senza fornire però una data precisa in merito al loro ritorno.Ricordiamo che l’iniziativa, lanciata il 2 dicembre 2024, ha riscosso grande successo tra i giocatori, grazie alla possibilità di personalizzare la schermata principale di5 con elementi iconici delle console precedenti, inclusi suoni e schermate di avvio originali.Come segnalato da PushSquare, il colosso giapponese ha dichiarato attraverso i propri canali social di essere entusiasta della risposta positiva ricevuta dai fan in seguito al lancio deispeciali di cui sopra, e che proprio per questo motivo ha ammesso di essere al lavoro per renderli nuovamente disponibili in