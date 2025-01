Lortica.it - PFAS assenti nell’acqua di Arezzo: confermati i controlli

Dopo la pubblicazione del report di Greenpeace, Nuove Acque ha effettuato nuovi campionamenti il 27 gennaio 2025, confermando i dati degli ultimi quattro anni: nessuna traccia dierogata ad.Le analisi, condotte in laboratori certificati, hanno ribadito che inon sono rilevabilidistribuita dalla rete idrica aretina. Nuove Acque sottolinea il costante monitoraggio di queste sostanze, anticipando le normative in vigore sulla qualità dell’acqua potabile.“Data la sensibilità del tema, per il 2025 avevamo già pianificato una campagna di monitoraggio più intensiva – dichiara Francesca Menabuoni, amministratore delegato di Nuove Acque –. I cittadini possono stare tranquilli: i nostri, svolti in collaborazione con enti certificati, proseguiranno con la massima trasparenza.