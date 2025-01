Vanityfair.it - Perugia, trovato morto Andrea Prospero, studente universitario scomparso da giorni

Il suo corpo era all'interno di un bed and breakfast nel centro storico. Sarà ora l'autopsia, disposta dalla Procura, a chiarire le cause del decesso, ma gli accertamenti in corso hanno già escluso l'ipotesi di un omicidio