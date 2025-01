Veronasera.it - Perché il ciclamino sia rigoglioso, i trucchi dei vivaisti

Leggi su Veronasera.it

Se c’è una pianta che abbonda sui balconi e le terrazze in questo periodo è il, con i suoi colori fucsia, bianco o rosso, rallegra le giornate fredde. È facile da accudire anche per chi non ha il pollice verde. Basta prendersene cura nel modo corretto, spiegano i, e il.