Modenatoday.it - Pentamodena scherma: un weekend di successi e qualificazioni al PalaSabin di Lugo

Leggi su Modenatoday.it

Quello appena trascorso è stato l’ennesimo fine settimana di grande intensità ed emozioni per ilsezione. A, al, si è svolta la seconda prova regionale Assoluti e il Campionato Regionale a squadre Gpg: gli atleti della struttura di via San Faustino non hanno.