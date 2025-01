Fanpage.it - Paura per Eekhoff all’AlUla Tour, l’incidente è spaventoso: sbatte contro un palo della luce

Leggi su Fanpage.it

La terza tappacorsa in Arabia Saudita scandita alla caduta impressionante e dalle polemiche per i mancati dispositivi di sicurezza. Il ciclista olandese è in ospedale perlli.