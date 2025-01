Fanpage.it - Padre uccide la figlia 13enne a colpi di pistola per i video su TikTok: “Non accettava i suoi post”

Leggi su Fanpage.it

L'omicidio martedì in Pakistan, paese di origine dell'uomo e dove aveva da poco riportato la famiglia dopo aver vissuto per 25 anni negli Stati Uniti. L'omicidio in strada adi arma da fuoco per farlo passare come aggressione di sconosciuti. La polizia: "Non approvava il modo di vestire e lo stile di vita della".