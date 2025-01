Bolognatoday.it - Packers | The g5 project | Damn city

Leggi su Bolognatoday.it

Sabato primo febbraio in Villa Pini dalle ore 22:00 la prima di due serate targate NUKE CREW!Ad esibirsi ci saranno:– Punk/hardcore da Pesaro. Innovativi, potenti e inetichettabili, uniscono punk, RnB e hip-hop in un sound esplosivo. Dopo festival come Low-l Fest e Hillside Fest, sono.