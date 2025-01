Bergamonews.it - Oneta, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: grave 32enne

incidentele anella serata di oggi, giovedì 30 gennaio. A rimanere coivolto un giovane di 32 anni che, poco dopo le 19.30, stava viaggando lungo via Colle di Zambla quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso ildella vettura sulla quale viaggiava ed è finito.La Volkswagen Polo condatta dal giovane, residente a Gorno, infatti, è andata a sbattere contro il guardrail posto nella stessa direzione di marcia.Immediati i soccorsi. Sul posto un’ambulanza, l’automedica e anche l’elisoccorso partito da Sondrio, insieme ai carabinieri di Clusone che hanno eseguito i rilievi.Ilè stato trasportato in codice rosso a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII.