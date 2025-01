Dayitalianews.com - Omicidio Agostino, la Cassazione annulla l’ergastolo al boss Nino Madonia

Lahato con rinvio la condanna delper l’dell’agentemento senza rinvio per l’assassinio della moglie Ida Castelluccio.Il delitto è prescrittonon può essere chiamato a risponderne.in appello era stato condannato alper il dupliceavvenuto il 5 agosto 1989 a Villagrazia di Carini in provincia di Palermo.I giudici hanno accolto il ricorso degli avvocati Vincenzo Giambruno, Alessandro Tato Martorana, Valerio e Giorgio Vianello Accoretti. Già in appello era caduta l’aggravante della premeditazione per l’della moglie incinta.Non era lei l’obiettivo dei sicari della mafia, ma si trovò accidentalmente nel luogo e nel momento sbagliato. In un altro procedimento, lo scorso ottobre, ilGaetano Scotto è stato condannato al, mentre Francesco Paolo Rizzuto, amico di, è stato assolto dall’accusa di favoreggiamento.