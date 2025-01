Messinatoday.it - Omaggio a Morricone, degustazioni in cantina e trekking naturalistico

Leggi su Messinatoday.it

Al via un nuovo weekend in riva allo Stretto con la guida agli eventi clou del fine settimana. Musica grande protagonista con l'e il concerto del Quartetto Amai. Impossibelo non fare un salto a Taormina per assistere al divertente show di Emanuela Aureli. Territorio e gusto.