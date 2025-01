Chietitoday.it - Nuovi alberi arricchiscono la 'villetta due pini' a Vasto

Leggi su Chietitoday.it

Tresono stati messi a dimora in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa a, conosciuta anche come “due” .Le tre nuove piante sono state messe a dimora nella giornata di mercoledì 29 gennaio grazie alla donazione della famiglia Spadaccini. In questo modo la famiglia.