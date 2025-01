Ilnapolista.it - Noa Lang vuole venire al Napoli, il Psv ha rifiutato 25 milioni (Gazzetta)

Noaal, il Psg ha25)Scrive ladello Sport:ilha lavorato a fari spenti per Noadel Psv: un esterno tutto dribbling e fantasia, con 7 presenze, un gol e un assist in questa Champions. Ierinon era a disposizione per influenza. Però l’olandese sta spingendo col Psv per andare, eccitato all’idea di sbarcare in A. Il Psv ha respinto una prima proposta da 25, ilavrà forza e voglia di rilanciare? I prossimi giorni saranno decisivi, ma oggi Manna è concentrato solo su Comuzzo. Un colpo per il presente e per il futuro. Per un grande.Chi è Noa: esterno creativo, paragonato a Neymar, ha il grande merito di aver litigato con Ten HagPrima di-Juventus, Manna lo aveva detto: «Garnacho e Adeyemi ci interessano, ma non sono gli unici.