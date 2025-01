Palermotoday.it - Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp: "Lavoratori interinali dell'Ast senza stipendio da mesi, gestione fallimentare"

Leggi su Palermotoday.it

Palermo. “La Regione siciliana e l’Ast non pagano da novembre i 119in somministrazione che reggono i servizi fondamentali per il trasporto pubblico in Sicilia”. Lo denunciano i segretari diFrancesco Brugnone,Giuseppe Cusimano eSicilia Danilo Borrelli.