Fanpage.it - Netflix apre ai reality, dal 2025 due format che strizzano l’occhio a un pubblico più generalista

Leggi su Fanpage.it

aied è una novità piuttosto interessante per la piattaforma streaming. Non è certo la prima volta, ma l'idea di riprendereamericani e rileggerli in salsa italiana può essere l'aggancio giusto per attirare un, attirato dall'idea dell'imprevedibilità.