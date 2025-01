Fanpage.it - Nella guerra per l’IA non c’è posto per l’Europa: vogliamo restare un mercato dove altri guadagnano?

Mentre Stati Uniti e Cina hanno sceltoinvestire per il futuro, l'Unione Europea sembra esclusa dalla corsa all'intelligenza artificiale. Al momento l'unica strategia sembra essere quella della regolamentazione. Il caso DeepSeek ha mostrato che non servono miliardi per sviluppare un buon modello.