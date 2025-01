Napoli ripresa degli allenamenti | Buongiorno rientra in gruppo Olivera ancora ai box

Leggi su Dailynews24.it

Dopo tre giorni di riposo concessi da Antonio Conte in seguito alla vittoria in rimonta sulla Juventus, ilsi è ritrovato a Castel Volturno per riprendere gliin vista della sfida contro la Roma. La giornata ha portato una buona notizia per il tecnico azzurro: Alessandroha superato l’infortunio e si è .L'articoloinai box