Napoli caccia al dopo Kvaratskhelia | Garnacho vuole solo gli azzurri

Leggi su Dailynews24.it

Ilè alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivola partenza di Khvicha, trasferitosi al Paris Saint-Germain. Tra i nomi in cima alla lista c’è Alejandro, talento del Manchester United, fortemente voluto da Antonio Conte. Tuttavia, la trattativa tra i due club è in una fase di stallo: il .L'articoloalgli