2anews.it - Monterusciello, dal 7 al 9 febbraio il 3° Trofeo ‘Città di Pozzuoli’ al PalaTrincone

Leggi su 2anews.it

Dal 7 al 9prossimi nella piscina deldiè in programma il 3°“Città di Pozzuoli” organizzato dalla Napoli Nuoto. Tutto pronto per il 3°“Città di Pozzuoli” organizzato dalla Napoli Nuoto, con il patrocinio della Fin e del comune di Pozzuoli, in programma dal 7 al 9