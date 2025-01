Teleclubitalia.it - Mondragone, in fuga con la Panda fino a Castel Volturno: pusher si schiantano contro muro

Leggi su Teleclubitalia.it

Trasportavano sostanza stupefacente i due, un 23enne e un 44enne diche ieri, 29 gennaio, in via delle Rose a, alla vista dei carabinieri, hanno prima frenato di colpo e poi, ingranata la retromarcia della Fiatsulla quale viaggiavano, hanno tentato lazigzagando per circa un chilometro,a quando, .L'articolo, incon lasiTeleclubitalia.