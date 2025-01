Genovatoday.it - Molestie a una barista, denuncia e Daspo per un 47enne

Leggi su Genovatoday.it

Unsenza fissa dimora è statoto dalla polizia di Genova per atti persecutori dopo aver molestato una dipendente di un bar in via Arnaldo Fusinato. L'uomo, noto per i suoi comportamenti inquietanti e già coinvolto in numerosi interventi da parte delle forze dell’ordine nella zona.