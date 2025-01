Perugiatoday.it - Minaccia la ex di gettarle l'acido in faccia e la colpisce con la scatola di un gioco della figlia: a processo

Leggi su Perugiatoday.it

Perseguita la ex che non vuole saperne più nulla di lui e finisce davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per stalking.L’imputato, difeso dall’avvocato Delfo Berretti, è accusato di avere messo in atto “reiterate condotte di molestia e” nei confronti di una donna “con cui.