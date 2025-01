Migliori cappuccini a Roma | ecco i bar e i caffè dove fare una colazione indimenticabile

Leggi su Funweek.it

trovare 4più buoni della CapitaleNella cultura italiana e, quindi,na laè costituita da una bevanda calda, come, tè o cappuccino, e qualcosa di dolce, come cornetti o biscotti.Ma soprattutto se si è fuori casa, in un bar, tradizionalmente bevande come il cappuccino devono essere rigorosamente bevuti da seduti, con calma, in compagnia o da soli.Infatti le grandi catene che incitano a bere unlungo, di corsa, in un bicchiere di cartone, si allontanano dall’idea classica dell’inizio giornata di unno.Quindigustarsi un ottimo cappuccino in una location perfetta aSant’EustachioNei pressi del Pantheon questa caffetteria è celebre per le sue miscele preparate con l’acqua di un antico acquedotto. Il cappuccino, servito in una tazza grande, è degno di nota per il suo colore, per la sua schiuma delicata e, certamente, per il suo sapore.