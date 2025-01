Lecceprima.it - Meteo: soleggiato e mite fino a sabato, ma domenica ritornano le piogge

LECCE – Dopo la scaricata di acqua delle scorse ore, con diversi danni registrati in tutta la provincia di Lecce, sta per tornare il sereno. Almeno per un po’. Secondo quanto rileva Lorenzo Badellino, uno degli esperti della squadra di 3b.com, infatti, un campo di alta pressione presente.