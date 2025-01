Liberoquotidiano.it - Messina, camionista inverte senso marcia in autostrada per fuggire a posto di blocco

Un inseguimento preceduto da una repentina manovra di inversione deldiproprio di fronte ai caselli di esazione pera undi, è quanto successo alla barriera di Tremestieri sull'A18– Catania. Un uomo di 64 anni, italiano, con patente ritirata, alla guida di un mezzo pesante, proveniente da Catania, alla vista di undioperato da alcune pattuglie della Polizia Stradale, ha rallentato fino a fermarsi per poi invertire ildipercorrendo, così, un tratto incontrario ed andando ad urtare contro i new jersey posti a delimitazione delle due carreggiate laddove i veicoli transitano in entrata e in uscita dall'. Il conducente, dopo un breve inseguimento, è stato fermato ed identificato all'altezza dell'area di parcheggio Canale Ovest, dove gli veniva contestata la guida con patente ritirata, nonché le manovre pericolose messe in atto all'altezza della barrierale.