Meryl Streep ha rischiato di morire nei maxi-incendi: salva per un soffio

La nota attrice americanaè fuggita dalla sua casa, colpita dagliche imperversano in California, usando delle tronchesi per tagliare parte della recinzione del giardino per lasciare la proprietà, secondo quanto dichiarato dal nipote Abe, collaboratore del New York Magazine. Nel resoconto pubblicato dal nipote dell'attrice sulla rivista, si spiega che aè stato ordinato di evacuare la sua casa l'8 gennaio, il giorno dopo l'inizio dell'imperversare deglidi Palisades ed Eaton in California. «Gli ordini di evacuazione sono stati inviati in tutta la città. Mia ziaha ricevuto un ordine l'8 gennaio, ma quando ha cercato di uscire ha scoperto che un grande albero era caduto sul suo vialetto, bloccando la sua unica uscita da casa», ha raccontato il nipote del tre volte premio Oscar.