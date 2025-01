Lanotiziagiornale.it - “Meloni venga a spiegare in Aula: basta complicità coi criminali”. Parla la capogruppo 5S in commissione Giustizia della Camera, D’Orso

La premier Giorgiaha detto di aver ricevuto un avviso di garanzia. ValentinaM5S in, si tratta di questo? È un atto dovuto come dicono le opposizioni e l’Anm o il contrario come sostiene il governo?“La presidentenon ha ricevuto un avviso di garanzia e lo sa benissimo. Lei e gli altri esponenti del governo coinvolti hanno ricevuto una comunicazione di iscrizione nel registro degli indagati, un atto dovuto cui era tenuto il procuratore Lo Voi sulla baselegge Costituzionale che disciplina questa particolare materia e che peraltro assegna la competenza a procedere al Tribunale dei Ministri. Così come prima ancora era atto dovuto l’iscrizione in conseguenzadenuncia dell’avv. Li Gotti.mente sapendo di mentire, confonde i cittadini e si rifugia nel facile vittimismo e nel complottismo, sempre alla ricerca di un nemico immaginario da additare.