Meloni Se alcuni giudici vogliono governare si candidino

MILANO (ITALPRESS) – “. Il problema è che se io sbaglio gli italiani mi mandano a casa, se sbagliano loro non succede niente. Sesialle elezioni”. Lo dice il premier Giorgia, in collegamento con l’evento “La ripartenza”, organizzato da Nicola Porro a Milano, rispondendo a una domanda sul caso Almasri e sull’avviso ricevuto dalla Procura di Roma.”Non è normale – aggiunge – che certipoliticizzati cerchino di colpire chi non è politicamente schierato con loro. Sono degenerazioni che hanno messo in ginocchio la nazione più bella del mondo”.“Non intendo mollare di un centimetro – prosegue – almeno fino a quando saprò che la maggioranza degli italiani è per me”.-foto Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo