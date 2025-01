Lapresse.it - Meloni: “Alcuni giudici vogliono governare, si candidino”

“Quello che sta accadendo è un danno alla nazione“. Giorgia, ospite in collegamento all’evento La Ripartenza organizzato dal giornalista Nicola Porro a Milano, parla dell’avviso di iscrizione nel registro degli indagati da lei ricevuto per il caso della liberazione del generale libico Almasri. “Ci sono– dichiara la premier – fortunatamente pochi, che peròdecidere la politica industriale,decidere la politica ambientale,decidere le politiche dell’immigrazione,decidere se e come si possa riformare la giustizia,decidere per cosa possiamo spendere e cosa no. In praticaloro“. Infine aggiunge: “Poi per carità se, si candidano alle elezioni e governano. L’hanno fatto incasi, legittimamente.