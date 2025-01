Lapresse.it - Mediobanca: Patto si riunisce il 19 febbraio, sul tavolo anche Ops di Mps

Leggi su Lapresse.it

A quanto si apprende, è stato convocato per il prossimo 19ildi Consultazione di. Sulci saranno sia la relazione semestrale che l’istituto guidato da Alberto Nagel dovrebbe approvare il 10, sia l’Ops lanciata su Mps nei confronti di Piazzetta Cuccia. Ildetiene l’11,62% del capitale di.Orsini su: “Mi spiace ma non farò commenti” sul tema della Ops di Mps su“oggi sono molto focalizzato a illustrare il nostro piano strategico al mercato, che e’ molto importante”. Lo ha detto Philippe Donnet, ceo di Assicurazioni Generali, a margine prima della press conference, in occasione dell’Investor Day, in cui a Venezia viene presentato alla comunità finanziaria il piano strategico 2025-2027 del Gruppo.