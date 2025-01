Comingsoon.it - Masterchef Italia, tutto quello che succederà nella puntata di Stasera

Leggi su Comingsoon.it

Ormai la top 10 dei concorrenti rimasti in corsa aquattordicesima edizione si è delineata dopo la durascorsa. Ecco cosa dobbiamo aspettarci, in cui gli aspiranti chef entreranno addirittura in un tempio della cucina molto caro a un giudice.