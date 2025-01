Game-experience.it - Marvel’s Spider-Man 2 è disponibile ora su PC, Sony pubblica il trailer di lancio

Dopo il successo su PS5,-Man 2 è finalmentesu PC, portando con sé un’esperienza di gioco arricchita da migliorie tecniche e ottimizzazioni esclusive per questa piattaforma. Senza troppe sorprese,hato ildidel gioco, celebrando in questo modo l’arrivo del titolo su Steam e Epic Games Store, permettendo ai giocatori di vestire nuovamente i panni di-Man in una New York più vasta e dettagliata che mai.Come abbiamo riportato nelle scorse ore con un articolo dedicato, la versione per Personal Computer del gioco con protagonista i due Uomini Ragno è sviluppata da Insomniac Games, in collaborazione con Marvel Games e Nixxes Software, e sfrutta appieno le potenzialità dell’hardware più performante, offrendo framerate sbloccato, supporto ai monitor ultra-wide e ray tracing avanzato.