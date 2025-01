Liberoquotidiano.it - Mario Giuliacci, il meteo diventa incubo: la tregua è finita, dove torna la pioggia

Leggi su Liberoquotidiano.it

e neve, soprattutto al Nord, nei prossimi giorni: lo scrive il colonnellosul sito.it. Fine della, insomma. In arrivo una nuova perturbazione, che già nella giornata di giovedì 30 gennaio porterà con sé rovesci sparsi al Norst, con nevicate sulle zone alpine al di sopra di 700-1000 metri. Il maltempo al Nord, però, non si fermerà a giovedì. Sembra destinato a insistere a lungo. Venerdì 31 gennaio, infatti, il tempo risulterà grigio e piovoso praticamente in tutte le regioni settentrionali, con nuove nevicate sulle Alpi al di sopra degli 800-1000 metri. Le piogge, poi, si spingeranno anche un po' più a sud, coinvolgendo Toscana, Umbria e Marche. E proseguiranno pure nel weekend. Per sabato 1 febbraio sono attese altre piogge, anche se meno intense e meno insistenti, su gran parte del Nord, con la neve che scenderà di nuovo sulle zone alpine, ma sempre in generale oltre 800-1000 metri.