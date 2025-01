Ilrestodelcarlino.it - Marina Ghini, l’ultimo saluto. Il sindaco: "Una persona speciale"

Commozione ieri a Barco peraddio alla 96enne, sorella dello storico e compianto parroco don Paolo (scomparso nel 2012)., con grande impegno, aveva gestito la canonica di Barco, aperta sempre a tutti operando come collaboratrice del fratello sacerdote. Ospitava persone bisognose e poveri, aiutando extracomunitari, zingari, ex carcerati. Il decesso è avvenuto nella casa della carità di Fontanaluccia, tra la forte commozione generale. Ieri mattina in chiesa a Fontanaluccia (Modena) è stata celebrata la funzione religiosa di commiato, ripetuta nel pomeriggio pure in chiesa a Barco alla presenza anche deldi Bibbiano Stefano Marazzi. Il primo cittadino, durante il funerale, è intervenuto ricordandocome "unache ha segnato profondamente la vita della comunità.