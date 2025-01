Anteprima24.it - Maltratta un cane con un bastone, denunciata dai Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoUna 80enne di San Martino Valle Caudina è statadaidella locale Stazione per il reato di “mento di animali”. In particolare i militari dell’Arma, sono intervenuti a seguito di una segnalazione al “112” di alcuni residenti e passanti i quali avrebbero notato, l’anziana, prendere a bastonate unrandagio che vagava nei pressi della sua abitazione.I, viste le condizioni del, hanno subito richiesto l’intervento di un medico veterinario dell’ASL di Avellino il quale provvedeva a trasportare il povero animale, in una clinica veterinaria di Monteforte Irpino. Ilutilizzato è stato sottoposto a sequestro.Alla luce delle evidenze emerse, per l’anziana donna è quindi scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.