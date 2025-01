Bresciatoday.it - Malore improvviso mentre è al motoraduno: così è morto Sante Alzetta

C’è grande dolore a Riva del Garda per la scomparsa del 63enne, che ha perso la vita lo scorso 26 gennaio in Liguria. L’uomo si trovava ad un raduno motociclistico, il Mulatrial del Mare: una domenica di passione per le due ruote e divertimento funestata però da une dalla.