Lotta al cancro, screening gratuiti dal 4 al 10 febbraio in tutta la Lombardia

Leggi su Ilnotiziario.net

per la prevenzione: Regionecelebra la giornata mondiale dellacontro ilpromossa dall’Union for International Cancer Control. Vaccini a pazienti oncologici eoncologici in Case di Comunità e Ospedali dell’Asst Rhodense Per l’occasione, dal 4 al 10sono previste vaccinazioni a pazienti oncologici eoncologici